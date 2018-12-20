Курйозний гол зі світу жіночого футболу – це повний провал

В одному з англійських чемпіонатів жіночого футболу трапився найбезглуздіший гол в історії.

В одній з англійських ліг серед жіночих команд зустрілись Медстон Юнайтед та Прінс Уельс.

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Під час третього гола господарів із гравчинями суперника щось трапилось, що не піддається логіці – це просто варто побачити.

Варто відзначити, що в підсумку Медстон Юнайтед переміг з рахунком 12:0.