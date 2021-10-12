Хорватія приймала Словаччину в рамках кваліфікації до ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Саме словаки несподівано відкрили рахунок у матчі, але Крамаріч швидко вирівняв становище.

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Перед свистком на перерву гості знову вийшли вперед. Другий тайм відбувався під повним контролем господарів і рятувати свою команду взявся лідер "картатих" Лука Модріч. Півзахисник Реала хитрим ударом зі штрафного влучив у шпарину, здавалось, дуже надійної стінки суперника та зафіксував фінальний рахунок 2:2.

Нічия опустила хорватів на друге місце у групі H, пропустивши вперед роcіян.

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