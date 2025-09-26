Зустріч між Медельїном та Хуніором (2:2) у 12 турі чемпіонату Колумбії запам'яталася незвичним голом.

Медельїн та Хуніор розписали нічию (2:2) у 12 турі чемпіонату Колумбії. Нападник гостей Гільєрмо Пайва став учасником курйозного епізоду.

Бускетс оголосив про завершення кар'єри – щемливе відео-прощання легенди Барселони

На 31 хвилині матчу Пайва лежав на газоні через ушкодження, а його команда продовжувала атаку. Партнер гравця зробив простріл у штрафний майданчик, у ту зону, де якраз перебував форвард. М'яч влучив в його дупу і залетів у ворота. Щоправда, суддя скасував гол, розгледівши офсайд. Відео з епізодом розлітається соцмережами і набирає перегляди.

До слова, Медельїн має 21 бал і перебуває на третій сходинці у турнірній таблиці, Хуніор набрав на одне очко більше.

"Золотий м'яч-2025": онлайн-трансляція церемонії нагородження – як це було