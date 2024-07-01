Попри домінування Франції, до перерви команди обмінялися рівною кількістю небезпечних моментів. Де Брюйне пробив зі штрафного, але Меньян відбив м’яч, а Тюрам розминувся з воротами після подачі з флангу.

Франція дотисла Бельгію й пробилася у чвертьфінал Євро-2024 – команда Дешама досі не забила жодного гола з гри

Після перерви Бельгія грала на контратаках, але Франція все ж зуміла вирватися вперед, завдяки голу Вертонгена у свої ворота. Для збірної Франції – це п’ятий автогол від суперника на чемпіонатах Європи. Таким чином, французи витиснули збірну Бельгії з Євро-2024. Франція пройшла до чвертьфіналу та зіграє проти переможця пари Португалія – Словенія.