У вівторок, 25 червня, відбувся матч третього туру групового етапу Євро-2024 між збірними Нідерландів та Австрії (2:3). Дивіться голи та огляд зустрічі на Футбол 24.

Парад курйозних автоголів на чемпіонаті Європи в Німеччині триває. Після фантастичних "привозів" захисника збірної Італії Ріккардо Калафйорі у грі з Іспанією та захисника збірної Туреччини Самета Акайдіна у грі з Португалією настала черга форварда. Фіналіст Ліги чемпіонів у складі дортмундської Борусії Доніелл Мален "замкнув" простріл Прасса у власні ворота.

Фантастичний автогол і альтруїзм Роналду у відеоогляді матчу Туреччина – Португалія – 0:3

Як зазначає Opta, дві третини всіх автоголів в історії чемпіонатів Європи припали на два останні розіграші: 11 автоголів було зафіксовано на Євро-2020 і 7 – на Євро-2024.

Крім цього курйозу в матчі Нідерланди - Австрія було на що подивитися: у воротах Австрії розписалися Коді Гакпо і Мемфіс Депай, у складі команди Ральфа Рангніка відзначилися Романо Шмідт і Марсель Забітцер.