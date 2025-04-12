Оболонь перемогла Чорноморець (1:0) у матчі 24-го туру УПЛ, який відбувся 12 квітня 2025 року. Відео голів та огляд зустрічі Оболонь – Чорноморець дивіться на "Футбол 24".

Оболонь виявилася агресивнішою впродовж матчу. У першому таймі активним був півзахисник "пивоварів" Бичек. Тричі гравець пробивав, але жодного разу не зміг влучити у площину. Проте на 28-й хвилині господарі забили. Кіпер одеситів Аніагбосо спочатку недалеко вибив м'яч кулаками, а потім ще й добив його у ворота після виносу захисника з лінії воріт.

Оболонь здолала Чорноморець, здобувши другу перемогу поспіль – "моряки" досі в зоні вильоту

На 44-й хвилині Оболонь заробила пенальті після того як м'яч влучив у руку після удару Устименка. Проте реалізувати його не вдалося – Черненко влучив в поперечку. Своє влучання у каркас воріт мав також Чорноморець, на 82-й хвилині класно пробивав Янаков.

Зрештою, київський клуб здобув свою другу поспіль перемогу та піднявся на 11-ту сходинку чемпіонату, а "моряки" залишаються у зоні вильоту з 18-ма балами.

.