Курйозне вилучення голкіпера в Іспанії – схоже, він забув правила гри у футбол

Голкіпер Алавеса Фернандо Пачеко розсмішив всю Іспанію своєю витівкою в поєдинку проти Еспаньйола.

На 19-й хвилині матчу Еспаньйол – Алавес голкіпер гостей Фернандо Пачеко став антигероєм епізоду. Після довгої передачі з половини поля суперників 28-річний воротар забрав м'яч у руки за межами штрафного майданчика та отримав червону картку.

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Він зробив це настільки буденно, що склалося враження, ніби голкіпер за час тривалої паузи забув правила гри у футбол. Фанати у соцмережах влаштували справжню істерику, кепкуючи з фейлу Пачеко.

До слова, матч завершився перемогою "папуг" з рахунком 2:0, проте Еспаньйол все ще замикає турнірну таблицю. Алавес розмістився на 15-й позиції.

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