Мілан здобув перемогу над Фіорентиною в рамках 15-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Господарі Сан-Сіро дуже швидко відкрили рахунок. Леау відзначився вже на 2-й хвилині матчу. Проте розвинути свою перевагу "россонері" не змогли. Натомість Фіорентина вирівняла гру і ще до перерви відновила рівновагу.

Мілан у компенсований час вирвав скандальну перемогу над Фіорентиною, скоротивши відставання від Наполі

Основний час другого тайму завершився без голів, але Мілан все ж вирвав перемогу завдяки голу Міленковіча у власні ворота незадовго до фінального свистка. Цікаво, що останній автогол в компенсований час у матчах Серії А до сьогоднішнього вечора також був забитий гравцем Фіорентини – Лоренцо Венуті в матчі з Міланом 20 листопада 2021 року. Це вже стає сумною традицією для "фіалок".

Відтак, на перерву через чемпіонат світу Мілан пішов на другому місці турнірної таблиці Серії А, на 8 очок відстаючи від Наполі. Фіорентина залишилася 10-ю.