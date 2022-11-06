Поєдинок 13-го туру Бундесліги між Борусією Д та Бохумом відбувся дуже кумедний випадок за участі працівників медичних служб обох команд.

Під час поєдинку між Борусією Д та Бохумом трапилось одразу два кумедних епізоди. Спочатку з працівником медичного штабу Борусії – він підковзнувся та збив гравця дортмундців Рафаель Геррейро.

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Втім, лікарі Бохума теж не відстали від своїх колег. Так, один з них послизнувся та ногою в'їхав у голову гравця, який лежав на газоні та потребував медичної допомоги.

Додамо, що Борусія Д святкувала перемогу в цій зустрічі, розбивши суперника з рахунком 3:0.

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Dortmund's medical staff tackled their own player Guerreiro pic.twitter.com/qk7BgpiVBx — Troll Football Media (@Troll__Footbal) November 5, 2022