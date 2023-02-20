Цими вихідними трапився кумедний епізод у матчі Чемпіоншипу між Сандерлендом та Брістоль Сіті.

Хавбек "чорних котів" Люк О'Найн вийшов на заміну та отримав дуже смішну жовту картку. Гравець Сандерленда буквально осідлав Алекса Скотта, який легко обійшов його в центрі поля. Після матчу О'Найн додав настрою своїм коментарем.

"Тоді ми всі й зрозуміли, що я ідіот. Що ж, давайте ще трохи повеселимося... Найкраща відеонарізка чи коментар виграє футболку Сандерленда, яку підпишуть всі хлопці", – написав О'Найн у Twitter.

Right then, we've all established I'm an idiot So lets have some more fun..... Best video edit or caption wins a signed Sunderland top from the boys ️? pic.twitter.com/KylwTd5PZr — Luke O'Nien (@LukeONien) February 19, 2023

Хавбеку вже 28 років, але більшу частину кар'єри він провів у нижчих дивізіонах Англії. Зараз його Сандерленд йде у зоні плей-офф Чемпіоншипу і має шанси підвищитися до еліти.

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