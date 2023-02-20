Курйоз тижня – хавбек Сандерленда осідлав суперника, отримав жовту, а потім назвав себе "ідіотом"
Цими вихідними трапився кумедний епізод у матчі Чемпіоншипу між Сандерлендом та Брістоль Сіті.
Хавбек "чорних котів" Люк О'Найн вийшов на заміну та отримав дуже смішну жовту картку. Гравець Сандерленда буквально осідлав Алекса Скотта, який легко обійшов його в центрі поля. Після матчу О'Найн додав настрою своїм коментарем.
"Тоді ми всі й зрозуміли, що я ідіот. Що ж, давайте ще трохи повеселимося... Найкраща відеонарізка чи коментар виграє футболку Сандерленда, яку підпишуть всі хлопці", – написав О'Найн у Twitter.
Хавбеку вже 28 років, але більшу частину кар'єри він провів у нижчих дивізіонах Англії. Зараз його Сандерленд йде у зоні плей-офф Чемпіоншипу і має шанси підвищитися до еліти.
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