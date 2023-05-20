Луганці, як і належать претендентам на найвищі місця, легко розібралася з борцем за виживання. Рахунок цілком міг бути розгромним, але Зоря обмежилася двома голами. До третього надзвичайно близько був Антюх, але жахливий стан газону допоміг Інгульцю – м'яч вдарився об купину й відлетів у поле.

Зоря впевнено переграла Інгулець і продовжує боротьбу за ЛЧ – газон "вкрав" гол, цукерка Русина, травма Герреро

Зоря продовжила переможну серію до семи матчів та закріпилася на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ. Інгулець не виграє з початку квітня й продовжує балансувати над зоною перехідних матчів.