"Синьо-золоті" розпочали поєдинок жвавіше, аніж гості. Це посприяло голу ще у першому таймі. Подача з кутового завершилась потужним ударом головою у виконанні Довгого, але м'яч влучив у стійку. На "допомогу" прийшов Маємбе, який стояв поруч із воротами і від якого круглий по-зрадницьки зрикошетив у сітку. Автогол!

Львів завдяки курйозному автоголу переміг Минай у битві за виживання в УПЛ

Минаю потрібно було відігруватись, але протягом решти поєдинку йому відзначитись не вдалось. Львів набрав 21 заліковий бал і піднявся на 10 сходинку у турнірній таблиці, підопічні Миколи Цимбала опустились на передостаннє місце, маючи у своєму активі 18 очок.