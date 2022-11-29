Фанат Ейгон Олівейра, який дуже схожий на зірку ПСЖ, наробив галасу під час поєдинку Бразилія – Швейцарія (1:0).

Поки 30-річний нападник збірної Бразилії лікується від травми, на матч пентакампеонів проти Швейцарії завітав його двійник. Ейгон Олівейра дуже схожий на Неймара, і багато хто сприйняв його за зірку збірної Бразилії.

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Чимало фанатів робили з ним спільні фото на вулицях Дохи та стадіоні, а за цим дійством з цікавістю спостерігали навіть його партнери. "Неймар" був одягнений у поло збірної Бразилії, а його супроводжував охоронець у екіпіруванні південномериканської команди. Це лише підсилило відчуття, що на сектор завітав справжній Ней, який насправді дивився поєдинок у готелі.

До слова, Бразилія завдяки перемогам над Сербією і Швейцарією вже оформила вихід у плей-офф. В останньому турі "селесао" зіграють із Камеруном.

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