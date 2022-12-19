Після фінального свистка у матчі між Аргентиною та Францією (3:3, по пенальті 4:2) Twitter офіційного іспанського акаунту KFC опублікував мем про "Ле Бльо".

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У ньому зображений відомий кадр з фільму "Людина-павук", де головний герой без окулярів бачить одне, а одягнувши їх, перед ним з'являється щось зовсім інше. Ця версія пропонує курячу ніжку, яка за формою нагадає трофей планетарної першості. У наступному дописі KFC наголошує: "Ви все ще можете отримати свій мінікубок світу".

Франція не зуміла захистити титул чемпіонів світу, який здобула на Мундіалі 2018 року. Наступний ЧС відбудеться у 2026-му.

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