Куртуа звинуватив Барселону в марнотратстві

Воротар Реала Тібо Куртуа оцінив трансферну політику Барселони.

"Реалу не потрібно дивитися на трансфери інших клубів, нам потрібно стежити за собою. Ми будуємо нову команду.

Куртуа зізнався, якого гравця хоче бачити в Реалі більше, ніж Неймара

Хто знає, раптом інші клуби будуть мати проблеми через фінансовий фейр-плей?

Якщо ви звернете увагу, Барселона вже витратила в два рази більше, ніж отримала за Неймара. Можливо, скоро їм знову доведеться продавати гравців", – цитує Куртуа Het Laatste Nieuws.

Нагадаємо, Реал заплатив Челсі за Куртуа близько 40 млн євро. В поточному сезоні Ла Ліги бельгієць провів 18 матчів, з яких 7 були "сухими".

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