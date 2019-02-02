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Куртуа звинуватив Барселону в марнотратстві

17:33 496 Читать на русском
Куртуа звинуватив Барселону в марнотратстві
Тібо Куртуа /Фото АFP

Воротар Реала Тібо Куртуа оцінив трансферну політику Барселони.

"Реалу не потрібно дивитися на трансфери інших клубів, нам потрібно стежити за собою. Ми будуємо нову команду.

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Хто знає, раптом інші клуби будуть мати проблеми через фінансовий фейр-плей?

Якщо ви звернете увагу, Барселона вже витратила в два рази більше, ніж отримала за Неймара. Можливо, скоро їм знову доведеться продавати гравців", – цитує Куртуа Het Laatste Nieuws.

Нагадаємо, Реал заплатив Челсі за Куртуа близько 40 млн євро. В поточному сезоні Ла Ліги бельгієць провів 18 матчів, з яких 7 були "сухими".

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Іспанія Неймар Неймар Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Барселона Барселона Трансфери Барселони Тібо Куртуа Тібо Куртуа
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