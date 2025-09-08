Голкіпер Реала Тібо Куртуа розширює свої інвестиції поза футболом. Як повідомляє Marca, бельгієць став одним із партнерів проєкту з відновлення легендарної дискотеки Versuz у місті Гасселт.

Заклад упродовж десятиліть був символом нічного життя Бельгії та приймав зірок світової сцени – від Девіда Гетти до Тієсто та Мартіна Сольвейга. Проте у травні 2025 року Versuz зачинився: власник Ів Смолдерс оголосив про плани перетворити його на сучасний багатофункціональний простір для концертів та івентів.

Смолдерс, який організовував вечірку після весілля Куртуа в Каннах у 2021 році, переконав футболіста інвестувати у відродження клубу. Це не перший досвід воротаря у сфері музики й розваг: ще 2019 року він долучився до запуску Artist Amplifier у Гасселті – центру з власною DJ-школою, лейблом та агенцією з пошуку артистів.

Таким чином, Куртуа демонструє, що його інтереси виходять далеко за межі футбольного поля, і тепер він стане обличчям одного з найамбітніших культурних проєктів у рідній Бельгії.

