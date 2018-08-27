Куртуа знову не потрапив у стартовий склад Реала

Голкіпер Реала Куртуа вдруге поспіль залишився на лаві для запасних.

Реал на своєму офіційному сайті опублікував стартовий склад на матч 2 туру Ла Ліги проти Жирони. Головний тренер "вершкових" Хулен Лопетегі знову не поставив з перших хвилин новачка Тібо Куртуа, довірившись Кейлору Навасу.

Жирона – Реал: пряма трансляція

Бельгієць перейшов у Мадрид з Челсі за 35 млн фунтів, але ще не провів жодного матчу в новій команді. Наразі невідома доля українця Андрія Луніна. У ЗМІ повідомляють, що голкіпер піде в оренду в інший іспанський клуб, але пізніше його дівчина спростувала інформацію щодо переходу в Леганес. На матч із Жироною український легіонер Реала опинився поза заявкою.