Куртуа зізнався, якого гравця хоче бачити в Реалі більше, ніж Неймара

Воротар Реала Тібо Куртуа хотів би, щоб мадридський клуб оформив трансфер його колишнього одноклубника в Челсі і партнера по збірній Бельгії Едена Азара.

"Іноді на тренуваннях дивлюся на Рамоса, Бензема, Модріча, Бейла, Іско. У цей момент виникає думка: чорт забирай, подивіться на мене, я тут. Звичайно, якщо говорити серйозно, я вже звик.

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Хотів би бачити в Реалі Азара чи Неймара? Я б, звичайно, вибрав Азара. Мені він дуже подобається як гравець, але вибір робить керівництво клубу. Не знаю, що трапиться. Це питання варто адресувати не мені, а керівництву. У нас та команда, яка є зараз.

Карім Бензема знаходиться в хорошій формі і забив вже 17 голів. Бейл чудово почав сезон, але потім зіткнувся з травмами. Всі знають, що в нашій команді багато чудових гравців, просто часом нам не вдається забивати", – цитує Куртуа Het Nieuwsblad.

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Наразі Реал в турнірній таблиці Ла Ліги посідає 3-є місце, на 10 очок відстаючи від лідера Барселони.