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Куртуа зізнався, як продаж Наваса вплинув на його становище в Реалі

06:30 71 Читать на русском
Куртуа зізнався, як продаж Наваса вплинув на його становище в Реалі
Тібо Куртуа і Кейлор Навас / фото: Реал

Голкіпер Реала Тібо Куртуа поділився думкою про колишнього конкурента по позиції в складі "вершкових" Кейлора Наваса.

"Все, як і в житті. З кимось ти більше спілкуєшся, з кимось – менше. З Кейлором у нас були нормальні стосунки.

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Відхід Кейлора ніяк не вплинув на мене, просто стало менше зайвих розмов, хоча ми були просто двома голкіперами, які борються за місце в основі. Зараз те ж саме і з Альфонсом Ареоля, який теж відмінний воротар", – заявив Куртуа в інтерв'ю Marca.

У нинішньому сезоні Куртуа провів 20 матчів за Реал у всіх турнірах. Кейлор Навас покинув Мадрид влітку, перебравшись у ПСЖ. На місце костаріканця з Парижа прибув Альфонc Ареоля.

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