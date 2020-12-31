Куртуа зізнався, як продаж Наваса вплинув на його становище в Реалі

Голкіпер Реала Тібо Куртуа поділився думкою про колишнього конкурента по позиції в складі "вершкових" Кейлора Наваса.

"Все, як і в житті. З кимось ти більше спілкуєшся, з кимось – менше. З Кейлором у нас були нормальні стосунки.

Куртуа озвучив амбітні плани на наступний рік і виділив найпріоритетніший для себе турнір

Відхід Кейлора ніяк не вплинув на мене, просто стало менше зайвих розмов, хоча ми були просто двома голкіперами, які борються за місце в основі. Зараз те ж саме і з Альфонсом Ареоля, який теж відмінний воротар", – заявив Куртуа в інтерв'ю Marca.

У нинішньому сезоні Куртуа провів 20 матчів за Реал у всіх турнірах. Кейлор Навас покинув Мадрид влітку, перебравшись у ПСЖ. На місце костаріканця з Парижа прибув Альфонc Ареоля.

Найгучніші тренерські відставки-2019 – тріумфатор та фіналіст ЛЧ, скандал в Іспанії, провал у Лондоні