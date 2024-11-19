Тібо Куртуа повернувся до групових тренувань Реала, повідомляє Marca . Це поставить під питання участь Андрія Луніна в найближчих матчах. Скоріш за все, українцю не буде надано шансів у двох важливих для нього поєдинків: проти екс-клубу Леганеса (24 листопада) та Ліверпуля в ЛЧ (27 листопада).

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У той же час інші гравці Реала, серед яких Родріго, також продовжують своє відновлення. Бразилець здивував усіх своєю появою на тренуванні за дев'ять днів після травми прямого м'яза стегна. Анчелотті тепер може розрахувати на його участь у класичному матчі Ліги чемпіонів.

Інші травмовані футболісти королівського клубу, як Лукас Васкес, Чуамені та Карвахаль, продовжують працювати за індивідуальними планами. Мілітао прооперували.