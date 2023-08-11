Перед стартом сезону 2023/24 у мадридців виникли несподівані кадрові проблеми. Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа отримав серйозне пошкодження на тренуванні і не зможе допомогти "вершковим" у першій половині сезону.

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Бельгієць вперше прокоментував свою травму, звернувшись до вболівальників через свою сторінку в Instagram.

"Ви ніколи не сподіваєтеся пройти через щось подібне, але тепер настав час прийняти це і зробити все, щоб подолати і повернутися ще сильнішим. Дякую всім за енергію, любов і підбадьорення. Я запевняю вас, що вони мотивують мене якомога швидше одужати", – написав Тібо.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що мадридці були готові відпустити українського голкіпера цього літа. Чинна угода Андрія Луніна з Реалом завершується влітку 2024 року. В минулому сезоні він отримав рекордну кількість ігрового часу, зігравши за мадридців 12 матчів.

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