Голкіпер Реала Тібо Куртуа підтримав колегу Давіда Де Хеа, який отримав чималу порцію критики після поєдинку Україна – Іспанія (1:0).

"Що я можу сказати про невдачу Де Хеа? Воротар – це дуже непроста позиція. Насправді його помилка не була такою великою, просто суперник застав його не на своєму місці.

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Голкіпери ухвалюють рішення за півсекунди, деколи вдається, а деколи ні. У матчі проти Швейцарії Де Хеа здійснив чудовий сейв, та й у грі проти України він діяв дуже впевнено, перехоплюючи небезпечні передачі", – розповів Куртуа в коментарі Marca.

Нагадаємо, невпевнені дії Давіда Де Хеа призвели до гола Циганкова, який подарував Українї несподівану перемогу над Іспанією (1:0).

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