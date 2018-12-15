Куртуа в статусі найкращого голкіпера 2018 року проводить найгірший сезон у кар'єрі

Воротар Реала Тібо Куртуа має погані показники в сезоні-2018/19. Так багато він ще не пропускав.

Тібо Куртуа провів хороший чемпіонат світу-2018, потім став найгучнішим придбанням Реала протягом цього літа, а згодом його визнали найкращим голкіпером 2018 року за версією ФІФА.

Кумедно, що якраз після того, коли Куртуа вийшов на пік і отримав визнання, він проводить найгірший сезон у кар'єрі. Винен не лише Тібо, а й партнери по Реалу, однак суті це не змінює.

Після 16 перших матчів сезону бельгієць жодного разу не пропускав понад 19 голів (Стандард). Зараз у складі Реала за ті ж 16 поєдинків Тібо отримав у свої ворота аж 21 гол: 18 у Прімері та 3 в Лізі чемпіонів.

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Коли Сантьяго Соларі очолив Реал, у клубі зникла ротація голкіперів на користь Куртуа. Хулен Лопетегі у Лізі чемпіонів використовував Кейлора Наваса, а новий коуч довіряє виключно бельгійцю. Як наслідок, після провальної зустрічі з ЦСКА в ЛЧ (0:3), де Реал встановив низку антидосягнень, Тібо й оформив найгіршу статистику в кар'єрі.

Нагадаємо, що мадридці визначилися з долею Андрія Луніна – українець влітку повернеться з оренди в Реал і побореться за статус другого воротаря Реала з Кейлором Навасом, якщо костариканець не покине до того часу клуб.

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