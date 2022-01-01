Куртуа, Вальверде та Камавінга отримали дозвіл зіграти у поєдинку проти Хетафе та вже почали тренуватись у загальній групі, повідомляє La Vanguardia.

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Таким чином, основний кіпер мадридців може посісти звичне місце у воротах, хоча через коронавірус у конкурента Лунін міг нарешті отримати шанс дебютувати за Реал у чемпіонаті Іспанії. Також зможе зіграти і Вальверде, а от Камавінга пропустить гру через дискваліфікацію.

Матч Хетафе – Реал відбудеться 2 січня, початок зустрічі о 15:00. Відзначимо, що Лунін ще не зіграв жодного поєдинку в поточному сезоні.

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