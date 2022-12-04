"Тепер я вболіватиму за Іспанію, а також бажаю успіхів моїм одноклубникам, що залишилися. На цьому ЧС та на Євро ми були не в порядку. Навіть трохи соромно. Подивимося, що буде далі. Хтось залишиться, хтось піде. Футбол розвивається швидко. У березні вже відбіркові матчі на Євро.

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Важко називати себе золотим поколінням, коли ти нічого не виграв. Ми не золоте покоління. Ми – покоління з великою кількістю талантів та великих гравців з усієї Європи. У 2018 році в Росії ми показали, що таке Бельгія, яка грає в хороший футбол.

Зіграти на наступному ЧС у 2026 році – моя мета. Ми все ще маємо гарне покоління, і є нові гравці, які до нас приєднаються. Сподіваюся, що моє прощання з "червоними дияволами" станеться у правильний час, але не зараз", – наводить слова Куртуа AS.

Нагадаємо, Бельгія набрала 4 очки, фінішувавши третьою у групі з Марокко, Хорватією та Канадою. Головний тренер "дияволів" Роберто Мартінес вже подав у відставку, а низка іменитих ветеранів завершать виступи у збірній.

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