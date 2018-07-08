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Куртуа розповів, коли визначиться зі своїм майбутнім

13:02 132 Читать на русском
Куртуа розповів, коли визначиться зі своїм майбутнім
Тібо Куртуа / Getty Images

Воротар лондонського Челсі та збірної Бельгії Тібо Куртуа заявив, що прийме рішення щодо свого майбутнього після завершення чемпіонату світу-2018.

"Про майбутнє зараз не думаю. Це важливий чемпіонат світу для нашої країни та покоління, тому нам важливо повністю сфокусуватися на ньому.

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Орієнтовно за вісім-дев'ять після ЧС-2018 я вирішу, який варіант буде найкращим для мене. Уже потім розповім про нього всім", – зазначив Куртуа в коментарі AS.

Нагадаємо, що бельгійський кіпер давно перебуває в сфері зацікавлень мадридського Реала. Авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо раніше повідомляв, що Челсі продасть Куртуа в Реал та вкладе кошти в Аліссона. У воротаря залишається рік за контрактом із "синіми", а перемовини про підписання нової угоди затягнулися. Окрім цього, діти Куртуа мешкають в Мадриді з часів, коли він грав за Атлетіко.

У сезоні 2017/18 Тібо Куртуа провів 35 матчів в АПЛ, у 15-ти з яких не пропускав. На Мундіалі в Росії 26-річний воротар уже зіграв 5 матчів і дійшов зі збірною Бельгії до півфіналу.

Теги
Англія Трансфери Челсі Тібо Куртуа Тібо Куртуа Челсі Челсі
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