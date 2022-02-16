"Ви граєте вдома у команди, яка має велику силу в атаці. Матчі Ліги чемпіонів відрізняються від матчів Ла Ліги. Ми непогано розпочали, але не змогли зберігати спокій. Ми страждали, не володіючи м'ячем, у нас не виходило добре контратакувати.

Незабитий пенальті Мессі та гол Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Реал – 1:0

Це дуже важко. Наша гра не була хорошою, але на Бернабеу вона буде кращою. Сподіваюся, за підтримки вболівальників ми зможемо цього досягти. У таких іграх ти знаєш, що для тебе як голкіпера буде робота. Я намагався зберегти ворота "сухими". Кілька разів зупиняв Мбаппе, але в останній атаці він показав свої якості та клас, тому він один із найкращих у світі.

Я вивчав, як Мессі б'є пенальті. Одного разу він вже не забив мені у складі Барси (проти Атлетіко – прим.), але тоді це була поперечина. Мені здається, що Лео вже промахувався в ПСЖ, коли бив у правий кут. Я сказав собі, що він мав більше впевненості у лівому. Він забив у цей кут проти Брюгге, а також проти Ніцци у Кубку Франції. Саме тому вирішив, що треба стрибнути вліво", – цитує Куртуа офіційний сайт Реала.

ПСЖ на останніх хвилинах вирвав перемогу над Реалом – Мессі не забив пенальті, магія Неймара і Мбаппе добила Мадрид