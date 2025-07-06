Тібо Куртуа виступив на захист голкіпера ПСЖ Джанлуїджі Доннарумми після гучної критики з боку Мануеля Нойєра, який звинуватив італійця у грубій грі проти Джамала Мусіали.

Лідер Баварії розкритикував Доннарумму після травми Мусіали на КЧС: "Це було занадто ризиковано"

Нагадаємо, що півзахисник Баварії зазнав жахливої травми під час чвертьфіналу КЧС проти ПСЖ. У першому таймі після зіткнення з Доннаруммою Мусіала зламав щиколотку та покинув поле на ношах.

Після фінального свистка ветеран Баварії Мануель Нойєр різко висловився на адресу Доннарумми, назвавши його дії безрозсудними. У відповідь воротар Реала Тібо Куртуа закликав не звинувачувати італійця.

"Звинувачувати Доннарумму у травмі Мусіали – це занадто. Голкіпери йдуть на м’яч. Нападники теж не стримуються, коли опиняються на нашому шляху. Це нещасний випадок. Йому болітиме більше, бо це його партнер по команді, але Доннарумма не винен", – цитує Куртуа GOAL.

Нагадаємо, що ПСЖ вже готується до півфіналу КЧС проти Реала, який відбудеться наступної середи.

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