Куртуа прокоментував слова іспанських ЗМІ про своє небажання знову працювати з Конте чи Моурінью

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа спростував начебто свої слова про небажання знову працювати з Жозе Моурінью чи Антоніо Конте, які, за чутками, можуть очолити Реал.

Нагадаємо, днями в іспанському El Pais з'явилася інформація, що Тібо Куртуа незадоволений потенційним звільненням Хулена Лопетегі та призначенням Антоніо Конте або Жозе Моурінью. Бельгієць начебто не в захваті від можливості знову працювати з одним із даних тренерів.

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Втім, сам Куртуа дану інформацію категорично спростував.

"Категорично спростовую інформацію, опубліковану в El Pais щодо мене. Ця інформація є брехнею і завдає шкоди мені як професіоналу. Я очікую спростування і розглядаю варіант прийняття правових заходів", – написав Куртуа у своєму Twitter.