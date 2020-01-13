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Куртуа: Прийшов в Реал, аби допомогти клубу досягнути ще більше успіхів

06:30 86 Читать на русском
Куртуа: Прийшов в Реал, аби допомогти клубу досягнути ще більше успіхів
Тібо Куртуа / Marca

Голкіпер Реала Тібо Куртуа прокоментував перемогу в Суперкубку Іспанії над мадридським Атлетіко в серії пенальті.

116’ Федеріко Вальверде
 
116’ Федеріко Вальверде

"Я думав, що пропущу від Морати, але Вальверде впорався із завданням, і ми вистояли. Потім ми добре впоралися в серії пенальті: Реал були впевненіший, ніж Атлетіко.

Вальверде зганьбився у фіналі Суперкубка Іспанії – хавбек Реала не зміг вразити ворота з двох метрів

Так, я вивчав манеру пробиття пенальті гравцями Атлетіко. Сауль здивував мене, але те, куди буде бити Партей, я знав напевно, він пробив дуже сильно. Я дуже задоволений ще одним матчем на нуль, до того ж було кілька хороших сейвів.

Я прийшов в Реал, щоб допомогти клубу досягти ще більших успіхів. Коли люди ображали мене, я зрозумів, хто підтримує мене. Я знаю, чого я вартую", – цитує Куртуа Marca.

Зазначимо, що Куртуа допоміг Реалу перемогти в Суперкубку Іспанії 2019/20, здійснивши сейв у серії післяматчевих пенальті (4:1) після удару Партея.

Реал Мадрид став володарем Суперкубка Іспанії, перегравши Атлетіко у серії пенальті

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Суперкубок Іспанії Федеріко Вальверде Федеріко Вальверде Реал Мадрид - Атлетіко Іспанія Тібо Куртуа Тібо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид
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