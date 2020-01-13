Куртуа: Прийшов в Реал, аби допомогти клубу досягнути ще більше успіхів

Голкіпер Реала Тібо Куртуа прокоментував перемогу в Суперкубку Іспанії над мадридським Атлетіко в серії пенальті.

"Я думав, що пропущу від Морати, але Вальверде впорався із завданням, і ми вистояли. Потім ми добре впоралися в серії пенальті: Реал були впевненіший, ніж Атлетіко.

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Так, я вивчав манеру пробиття пенальті гравцями Атлетіко. Сауль здивував мене, але те, куди буде бити Партей, я знав напевно, він пробив дуже сильно. Я дуже задоволений ще одним матчем на нуль, до того ж було кілька хороших сейвів.

Я прийшов в Реал, щоб допомогти клубу досягти ще більших успіхів. Коли люди ображали мене, я зрозумів, хто підтримує мене. Я знаю, чого я вартую", – цитує Куртуа Marca.

Зазначимо, що Куртуа допоміг Реалу перемогти в Суперкубку Іспанії 2019/20, здійснивши сейв у серії післяматчевих пенальті (4:1) після удару Партея.

Реал Мадрид став володарем Суперкубка Іспанії, перегравши Атлетіко у серії пенальті