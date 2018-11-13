Куртуа пояснив, що змінилося в Реалі після звільнення Лопетегі

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа зізнався, що прийняв рішення покинути Челсі минулого літа заради більш високої конкуренції.

"Єдина різниця після звільнення Хулена Лопетегі в тому, що тепер у нас з'явилася впевненість. Раніше удача була не на нашому боці, ми часто пропускали голи в неправильні моменти, а замість голу в ворота суперника м'яч потрапляв у штангу.

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Я знаю, наскільки велика конкуренція в цьому клубі і як тренеру непросто робити вибір на багатьох позиціях перед кожним матчем, але я саме заради цього і перейшов сюди.

В команді хороша атмосфера. Ми змушуємо розвиватися один одного. Гравці прогресують, а це добре для Реала", – цитує Куртуа Tribal Football.

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У нинішньому сезоні Куртуа провів в чемпіонаті Іспанії 10 матчів, в яких пропустив 15 м'ячів.