Куртуа повторив історичне досягнення, ставши чемпіоном Іспанії у складі Реала

Голкіпер Реала Тібо Куртуа вдруге виграв чемпіонат Іспанії у своїй кар'єрі.

Куртуа став другим гравцем в історії, який вигравав Ла Лігу в складі Атлетіко та Реала, зазначив журналіст Педро Мартіна у своєму твіттері.

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До цього подібне вдавалось лише Хосе Луїсу Перес-Пайя, який ставав чемпіоном у складі "матрацників" у 1951 році, а з Реалом перемагав у 1954 та 1955 роках.

Нагадаємо, "вершкові" мінімально здолали Вільяреал (2:1) та стали чемпіонами Іспанії 34-й раз.

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