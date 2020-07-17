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Куртуа повторив історичне досягнення, ставши чемпіоном Іспанії у складі Реала

15:13 - Читать на русском
Куртуа повторив історичне досягнення, ставши чемпіоном Іспанії у складі Реала
Куртуа та Азар / ФК Реал Мадрид

Голкіпер Реала Тібо Куртуа вдруге виграв чемпіонат Іспанії у своїй кар'єрі.

29’ Карім Бензема
74’ Карім Бензема
 
Вісенте Іборра 84’
29’ Карім Бензема
74’ Карім Бензема
84’ Вісенте Іборра

Куртуа став другим гравцем в історії, який вигравав Ла Лігу в складі Атлетіко та Реала, зазначив журналіст Педро Мартіна у своєму твіттері.

Реал обігнав Барселону за кількістю трофеїв – каталонці привітали історичного суперника

До цього подібне вдавалось лише Хосе Луїсу Перес-Пайя, який ставав чемпіоном у складі "матрацників" у 1951 році, а з Реалом перемагав у 1954 та 1955 роках.

Нагадаємо, "вершкові" мінімально здолали Вільяреал (2:1) та стали чемпіонами Іспанії 34-й раз.

Реал достроково став чемпіоном Іспанії – поразка Барселони вже не мала жодного значення

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Теги
Реал Мадрид - Вільяреал Тібо Тібо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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