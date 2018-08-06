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Куртуа повідомив Саррі про бажання покинути Челсі

15:14 267 Читать на русском
Куртуа повідомив Саррі про бажання покинути Челсі
Тібо Куртуа / Фото: Sky Sports

Голкіпер Челсі Тібо Куртуа провів розмову з новим головним тренером "аристократів" Мауріціо Саррі.

У ході розмови бельгійський воротар підтвердив, що хоче покинути англійський клуб, повідомляє ESPN.

Зауважимо, що новий тренер Челсі хотів особисто поговорити з голкіпером своєї команди та саме від гравця почути про намір піти. Крім того, італієць заявив, що хоче аби у Челсі були гравці з належним рівнем мотивації.

Саррі: Мене не хвилює агент Куртуа, я хочу поговорити з ним особисто

Нагадаємо, головним претендентом на Куртуа вважається мадридський Реал, кольора якого захищає українець Андрій Лунін.

Теги
Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Трансфери Реал Мадрид Трансфери Челсі Тібо Куртуа Тібо Куртуа Челсі Челсі Реал Мадрид Реал Мадрид
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