Куртуа повідомив Саррі про бажання покинути Челсі

Голкіпер Челсі Тібо Куртуа провів розмову з новим головним тренером "аристократів" Мауріціо Саррі.

У ході розмови бельгійський воротар підтвердив, що хоче покинути англійський клуб, повідомляє ESPN.

Зауважимо, що новий тренер Челсі хотів особисто поговорити з голкіпером своєї команди та саме від гравця почути про намір піти. Крім того, італієць заявив, що хоче аби у Челсі були гравці з належним рівнем мотивації.

Саррі: Мене не хвилює агент Куртуа, я хочу поговорити з ним особисто

Нагадаємо, головним претендентом на Куртуа вважається мадридський Реал, кольора якого захищає українець Андрій Лунін.