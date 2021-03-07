"Спочатку в Реалі я пережив справжнє цунамі. Критики було дуже багато. У мене були три чудових роки в Атлетіко, я став спортсменом року в Бельгії і думав, що це здорово.

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Сьогодні ж складається враження, що все, що я роблю — сприймається як належне. Наприклад, моя гра проти Вальядоліда (Реал здобув непросту перемогу в гостях з рахунком 1:0, Куртуа видав кілька вдалих сейвів, – Футбол 24) – таке відчуття, що її просто не було. Часом виникає відчуття, що продовжувати грати на найвищому рівні у найбільшому клубі в світі більше не має сенсу", – цитує Куртуа видання Marca.

Нагадаємо, Тібо перейшов у Реал в серпні 2018 року з Челсі за 35 млн євро. У поточному сезоні провів за королівський клуб 33 поєдинки у всіх турнірах, в яких пропустив 31 гол і ще у 14 матчах втримав свої ворота на замку. Transfermarkt оцінює гравця у 75 млн євро.

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