Куртуа покинув збірну Бельгії через пошкодження – Луніну зарано мріяти про дебют в Реалі
Тібо Куртуа знову не зможе допомогти своїй збірній в матчах Ліги націй.
Голкіпер Реала покинув розташування збірної Бельгії через дискофмфорт у спині.
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Проблеми Куртуа виявили під час останнього обстеження, інформує Sporza. 28-річний воротар буде відновлюватися у клубі, а "червоні дияволи" зроблять ставку на інших голкіперів у жовтневих матчах. Минулий збір Куртуа також пропускав, тому місце у воротах Бельгії отримав Сімон Міньйоле.
Пошкодження бельгійця могло подарувати Андрію Луніну шанс на офіційний дебют за Реал. Втім, травма Куртуа не така серйозна, і він повинен бути готовим до матчу проти Кадіса (18 жовтня).
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