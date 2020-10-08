Голкіпер Реала покинув розташування збірної Бельгії через дискофмфорт у спині.

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Проблеми Куртуа виявили під час останнього обстеження, інформує Sporza. 28-річний воротар буде відновлюватися у клубі, а "червоні дияволи" зроблять ставку на інших голкіперів у жовтневих матчах. Минулий збір Куртуа також пропускав, тому місце у воротах Бельгії отримав Сімон Міньйоле.

Пошкодження бельгійця могло подарувати Андрію Луніну шанс на офіційний дебют за Реал. Втім, травма Куртуа не така серйозна, і він повинен бути готовим до матчу проти Кадіса (18 жовтня).

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