Куртуа покинув стадіон у перерві матчу Реал – Брюгге – ЗМІ знайшли скандальну причину

Воротар "вершкових" Тібо Куртуа продовжує дивувати вболівальників своїми вибриками.

Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа відчував серйозний дискомфорт після заміни у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Брюгге (2:2). Як повідомила Marca, через запаморочення і проблеми зі шлунком бельгійський футболіст не зміг керувати автомобілем, коли покидав стадіон – його забрав батько.

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Навколо цієї історії ще буде достатньо розмов, адже багато хто ставить під сумнів офіційну версію, згідно якої була проведена заміна. Існує думка, що Тібо міг образитися на уболівальників, які освистували його після пропущених м’ячів і, натомість, оплесками зустріли на полі Ареолу.

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Нагадаємо, у першому таймі Куртуа пропустив два м'ячі і команди пішли на перерву за рахунку 2:0 на користь бельгійського клубу. У другому таймі на полі з’явився Альфонс Ареола, орендований у ПСЖ, і клубу вдалось відіграти два м’ячі.

Нагадаємо, Тібо Куртуа перейшов в Реал влітку 2018 року з Челсі. Сума трансферу склала 35 млн євро. У нинішньому сезоні 27-річний голкіпер взяв участь в шести матчах чемпіонату Іспанії (всі – в основному складі), в яких пропустив шість м'ячів. Контракт бельгійця з клубом діє до літа 2024 року.

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