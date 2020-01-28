Куртуа: Почав вболівати за Реал, коли мені подарували футболку Касільяса

Голкіпер мадридського Реала та збірної Бельгії Тібо Куртуа поділився спогадами з дитинства та розповів, як почав підтримувати мадридський клуб.

"Я почав спостерігати за грою Ікера Касільяса і дивитися матчі Реала. Моя мама працювала фізіотерапевтом, і у неї був пацієнт, який ходив на матчі цього клубу. Одного разу він приніс мені прапор і футболку з прізвищем Касільяса. З цього часу я завжди був поруч з клубом і мріяв одного разу опинитися в ньому.

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День моєї презентації в клубі був приголомшливим. Було приємно тоді перебувати в оточенні родини і моїх близьких друзів. Ти стаєш щасливим, коли твоя мрія здійснилася. Коли ти чекав цього стільки часу і це нарешті сталося", – цитує Куртуа офіційний сайт мадридського клубу.

Нагадаємо, 27-річний воротар збірної Бельгії перейшов у Реал в серпні 2018 року з Челсі за 35 млн євро. Сьогодні авторитетний німецький портал Transfermarkt править за голкіпера 55 млн євро.

У поточному сезоні Куртуа провів за свою команду у всіх турнірах 25 матчів, в яких пропустив 18 голів і ще 13 разів залишав свої ворота в недоторканності.

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