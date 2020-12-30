Куртуа озвучив амбітні плани на наступний рік і виділив найпріоритетніший для себе турнір

Голкіпер збірної Бельгії та мадридського Реала Тібо Куртуа вірить, що зможе досягти зі своїм клубом максимуму.

"Ми – Реал Мадрид, тому ми хочемо виграти все. Ми беремо участь у Суперкубку Іспанії, Кубку країни, також ми йдемо в лідерах у чемпіонаті і Лізі чемпіонів. Ми хочемо виграти титули, і я з нетерпінням чекаю, аби писати історію з Реалом.

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У матчах з Барселоною ми доводимо, що можемо перемогти будь-якого суперника і можемо демонструвати дуже якісну гру. Особисто я хотів би виграти Лігу чемпіонів з Реалом", – наводить слова Куртуа іспанське видання Marca.

Нагадаємо, 27-річний бельгієць перейшов у мадридський Реал влітку 2018 року з лондонського Челсі. У нинішньому сезоні у чемпіонаті Іспанії він провів 15 матчів, в яких пропустив 9 голів, а у 8-ми зустрічах залишав свої ворота недоторканими.

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