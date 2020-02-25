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"Куртуа ніколи не визнає своєї помилки": екс-воротар Челсі розповів про зверхність зіркового бельгійця

22:18 141 Читать на русском
"Куртуа ніколи не визнає своєї помилки": екс-воротар Челсі розповів про зверхність зіркового бельгійця
Тібо Куртуа / Reuters

Голкіпер ПСЖ Марцін Булка поділився думками щодо характеру Тібо Куртуа, з яким вони разом виступали у Челсі.

За словами поляка, зірковий конкурент не надто любив брати відповідальність за власні помилки.

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"У Куртуа величезне его. Якщо він робив помилку, то йшов до тренера і казав щось на кшталт: "Цей захисник був у неправильній позиції, він повинен був робити так і так". Він ніколи не визнає своєї помилки", – цитує Булку Goal.

Нагадаємо, Куртуа покинув Челсі заради Реала у 2018 році. Булка переїхав з Лондона у Париж минулого літа.

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Челсі Челсі Іспанія Марцін Булка Марцін Булка Тібо Куртуа Тібо Куртуа
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