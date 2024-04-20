Лунін після свого виступу проти Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів значно підвищив свій статус у Реалі, який готовий запропонувати українцеві новий контракт на покращених умовах.

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За інформацією Defenca Central, Куртуа буде радий, якщо Андрій пролонгує співпрацю з мадридцями, хоч це і означатиме серйозну конкуренцію. "Лунін – чудовий одноклубник, мені подобається як він наполегливо працює відтоді, як тут з'явився", – заявив бельгієць.

До слова, Лунін зіграв у 27 матчах цього сезону за Реал, в яких пропустив 23 м'ячі, а в 12 поєдинках втримав ворота на замку. Андрій став одним з героїв протистояння із Манчестер Сіті, де в серії пенальті відбив удари Бернарду Сілви та Ковачіча.

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