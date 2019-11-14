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Куртуа назвав "скромні" причини хейту на свою адресу та розсекретив обіцянку Зідана

14:19 486 Читать на русском
Куртуа назвав "скромні" причини хейту на свою адресу та розсекретив обіцянку Зідана
Тібо Куртуа (праворуч) / Фото Sky Sports

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа зізнався, як важко бути одним з найкращих голкіперів світу.

"Я не читаю пресу, звертаю увагу тільки на те, що мені говорить тренер або партнери по команді. Ті, хто ніколи не стояли у воротах, як вони можуть знати, як все це працює?

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У мене немає сумнівів у своїх силах. Я один з найкращих воротарів у світі, і саме тому всі навколо критикують мене. Я спокійний, тому що зробив кілька хороших сейвів проти Сельти, Севільї і Атлетіко. Я демонструю хороший рівень і гарний початок сезону, потрібно продовжувати в тому ж дусі.

Зідан сказав мені, що я продовжу бути основним воротарем. Він попросив мене залишатися зосередженим. Він завжди вірив в мене.

Сухий матч чи перемога? Краще виграти 4:3, ніж зіграти 0:0", – цитує Куртуа AS.

В поточному сезоні Ла Ліги бельгійський воротар зіграв у 10 матчах, в яких пропустив 7 м'ячів.

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