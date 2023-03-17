Куртуа назвав клуби, з яким би не хотів зустрічатися у чвертьфіналі – команда Мудрика в списку
Голкіпер мадридського Реала Тібо Куртуа поділився своєю думкою щодо жеребкування Ліги чемпіонів.
Основний воротар "вершкових" не хотів би, щоб його команда у чвертьфіналі потрапила на англійські клуби – Челсі, в якому виступає українець Михайло Мудрик, та Манчестер Сіті. Тібо Куртуа не вистачає різноманітності.
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"Хотілось би чогось нового. Ми вже зустрічалися з Ман Сіті та Челсі в минулому, подивимося, чи гратимемо ми цього року з іншими командами.
Холанд дуже хороший, він одна із зірок в сучасному футболі. Але минулого року ми дали зрозуміти, що завдяки характеру здатні робити камбеки та гідні поваги. Ми показали, що Реал завжди поряд", – розповів Куртуа Football London.
Нагадаємо, що жеребкування чвертьфінальних матчів відбудеться 17 березня. Перші поєдинки 1/4 фіналу заплановані на 11-12 квітня, а матчі-відповіді – на 18-19 квітня.
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