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Куртуа міг опинитись в Бундеслізі – завадила цікава причина

10:30 194 Читать на русском
Куртуа міг опинитись в Бундеслізі – завадила цікава причина
Тібо Куртуа / Marca

Колишній шеф-скаут Хоффенхайма Лутц Пфанненштіль пригадав зірваний трансфер Тібо Куртуа в 2010 році.

"Ми планували придбати Куртуа у 2010 році. Йшли інтенсивні переговори, і здавалося, що трансфер відбудеться.

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Але його батьки хотіли, щоб він спершу закінчив школу. Однак у хлопця були проблеми з навчанням, і він міг залишитися в школі на другий рік. Тому трансфер зірвався", – пригадав Пфанненштіль в коментарі DAZN Germany.

Нагадаємо, Куртуа виступав за Генк з 2009 по 2011 роки, після чого став гравцем Челсі. У 2018 році Тібо приєднався до мадридського Реала.

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Німеччина Тібо Куртуа Тібо Куртуа Хоффенхайм Хоффенхайм Реал Мадрид Реал Мадрид Генк Генк
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