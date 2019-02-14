Куртуа: Мені пощастило, що на моєму боці був VAR

Голкіпер Реала Тібо Куртуа поділився своїми думками щодо матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Сьогодні я здійснив кілька непоганих сейвів, плюс мені пощастило, що на моєму боці був VAR. Але я вважаю, що суддя прийняв вірне рішення.

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Нам пощастило, що до перерви Аякс не забив. У другому таймі справи пішли вгору, ми забили красивий гол. Це явно збентежило Аякс, і нехай господарі зрівняли рахунок, ми продовжували грати на перемогу.



Аякс – дуже енергійна команда, яка використовує високий пресинг і намагається тримати м'яч. Нам було складно знайти вільний простір, не йшла гра в пас.

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Звичайно, доля двобою ще не вирішена. Суперник приїде в Мадрид, щоб показати хороший футбол і забити як мінімум двічі. Але ми зараз на ходу. Будемо сподіватися, що так буде і далі", – цитує Куртуа офіційний сайт УЄФА.