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Куртуа: Мені пощастило, що на моєму боці був VAR

14:17 279 Читать на русском
Куртуа: Мені пощастило, що на моєму боці був VAR
Тібо Куртуа / Sun

Голкіпер Реала Тібо Куртуа поділився своїми думками щодо матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Сьогодні я здійснив кілька непоганих сейвів, плюс мені пощастило, що на моєму боці був VAR. Але я вважаю, що суддя прийняв вірне рішення.

Куртуа: Тепер Реал бояться, адже ми значно додали

Нам пощастило, що до перерви Аякс не забив. У другому таймі справи пішли вгору, ми забили красивий гол. Це явно збентежило Аякс, і нехай господарі зрівняли рахунок, ми продовжували грати на перемогу.

Аякс – дуже енергійна команда, яка використовує високий пресинг і намагається тримати м'яч. Нам було складно знайти вільний простір, не йшла гра в пас.

Аякс – Реал – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Звичайно, доля двобою ще не вирішена. Суперник приїде в Мадрид, щоб показати хороший футбол і забити як мінімум двічі. Але ми зараз на ходу. Будемо сподіватися, що так буде і далі", – цитує Куртуа офіційний сайт УЄФА.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Середа 13 лютого 2019

Аякс
Матч завершено
1 : 2
Реал Мадрид
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Тібо Куртуа Тібо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Аякс - Реал Мадрид
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