Куртуа має позашлюбного сина – голкіпер Реала покинув молоду матір

Британський таблоїд покопирсався у "брудній білизні" воротаря Реала Тібо Куртуа.

Ще під час своїх виступів за Челсі Тібо Куртуа мав таємні стосунки зі своєю лондонською сусідкою Ельзою Айзек, яка народила від голкіпера сина, повідомляє Daily Star.

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Ельза була заміжня, а бельгієць офіційно зустрічався з Мартою Домінгес. Коли Айзек дізналась, що вагітна від Тібо, гравець вмовляв її зробити аборт, але дівчина відмовилась.

Після переїзду в Реал Куртуа розірвав усі зв'язки з коханкою, яка залишилась виховувати їхнього сина.

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