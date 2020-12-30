toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АНГЛІЯ ТРАНСФЕРИ АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Куртуа має позашлюбного сина – голкіпер Реала покинув молоду матір

00:45 468 Читать на русском
Куртуа має позашлюбного сина – голкіпер Реала покинув молоду матір
Тібо Куртуа / Фото ФК Реал

Британський таблоїд покопирсався у "брудній білизні" воротаря Реала Тібо Куртуа.

Ще під час своїх виступів за Челсі Тібо Куртуа мав таємні стосунки зі своєю лондонською сусідкою Ельзою Айзек, яка народила від голкіпера сина, повідомляє Daily Star.

Конкурент Ярмоленка Антоніо розбив спорткар за 210 тисяч фунтів – вінгер в'їхав у будинок в костюмі сніговика

Ельза була заміжня, а бельгієць офіційно зустрічався з Мартою Домінгес. Коли Айзек дізналась, що вагітна від Тібо, гравець вмовляв її зробити аборт, але дівчина відмовилась.

Після переїзду в Реал Куртуа розірвав усі зв'язки з коханкою, яка залишилась виховувати їхнього сина.

Зідан проти Переса і тіні Моурінью – Реал у пошуках заміни володарю "Золотого м'яча" може зірвати джекпот

blog_ava
Буряк назвав гравців, без яких не може уявити сьогодні збірну України
29 грудня
6973
Теги
Англія Реал Мадрид Реал Мадрид Челсі Челсі Дівчата футболістів Тібо Куртуа Тібо Куртуа
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
11
год
:
44
хв
Бернлі
14:30
Астон Вілла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук