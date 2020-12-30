Куртуа має позашлюбного сина – голкіпер Реала покинув молоду матір

Світ — 29 груд 502
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Найгучніші тренерські відставки-2019 – тріумфатор та фіналіст ЛЧ, скандал в Іспанії, провал у Лондоні
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Мойєс очолив Вест Хем – Ярмоленко отримав нового головного тренераАнглія — 29 груд 2720
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Арсенал – Челсі: новий Каріус краде перемогу в Артети, кривдник Динамо вирішує, а Вілліан вкотре найкращий в матчі АПЛАнглія — 29 груд 7487
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Манчестер Сіті здобув непросту перемогу над Шеффілдом і завершив рік на третій позиції АПЛ – Зінченко провів повний матчАнглія — 29 груд 2743
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Ліверпуль втримав важку перемогу над Вулверхемптоном завдяки скандальному рішенню VARАнглія — 29 груд 4973