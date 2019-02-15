Куртуа: Керівництво Реала повинне вирішити, чи потрібен Азар команді

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа поділився думкою про можливий перехід в команду півзахисника лондонського Челсі Едена Азара.

"Звичайно, було б непогано, якби Азар перейшов в Реал , але я не можу сказати про це багато. Це рішення має прийняти він. Крім того, керівництво Реала повинне вирішити, чи потрібен він команді.

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Еден – футболіст топ-рівня і мій друг. Буде чудово, якщо він стане гравцем Реала, але вирішувати йому. Подивимося, що станеться в кінці сезону", – цитує Куртуа VTM News.

Раніше повідомлялося, що Азар вже прийняв рішення про перехід в мадридський клуб цього літа.

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У нинішньому сезоні англійської Прем'єр-ліги Еден забив 12 м'ячів і віддав 10 результативних передач в 25 матчах за Челсі.