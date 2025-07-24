Куртуа готується до переїзду – він продав свою розкішну віллу
03:00 - Читати іншою мовою
Воротар Реала Тібо Куртуа вибрав житло класу екстра-люкс на околиці Мадрида.
Куртуа продав свою віллу за 4,5 мільйона євро і готується до переїзду в ще більш розкішне місце. Як повідомляє El Confidencial, бельгієць обрав житло класу екстра-люкс на околиці іспанської столиці Мадрида – садибу з власним невеликим лісопарком і різними еко-технологіями.
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Мова йде про резиденцію площею в понад 15 тисяч квадратних метрів. Для порівняння переднє колишнє житло Куртуа мало площу "всього лише" 850 "квадратів". Очікується, що Куртуа з родиною переїдуть до нового будинку вже в жовтні.
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