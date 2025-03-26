Бельгійський голкіпер досі не залікував травму, тому з Леганесом може зіграти Андрій Лунін.

Тібо Куртуа в першому матчі Ліги націй проти України (1:3) отримав незначне ушкодження, яке завадило йому зіграти у грі-відповіді. Проте тепер 32-річний бельгієць може пропустити ще й матч Реала проти Леганеса в Ла Лізі, повідомляє Marca.

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Воротар "вершкових" поскаржився на біль ще в другому таймі гри проти української збірної, тому Руді Гарсія не ризикував гравцем і відправив його заліковувати травму в Мадриді. Проте Куртуа досі не тренувався в загальній групі після повернення, і Карло Анчелотті може довірити Андрію Луніну місце в воротах проти Леганеса 29 березня. Остаточне рішення наставник "бланкос" ухвалить вже в день матчу.

Нагадаємо, що Андрій Лунін раніше грав за Леганес під час оренди в сезоні 2018/19. В поточній кампанії українець провів 10 матчів в усіх турнірах за Реал, пропустивши 13 голів та 4 рази зберігши ворота сухими.

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