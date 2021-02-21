"Ми знаємо, що це був ключовий матч, який чинив тиск на Атлетіко. Ми знали, що вони програли. Два місяці тому, коли наше лідерство здавалося неможливим, я сказав, що ми повинні продовжувати свою справу і завойовувати очки.

Рятівний гол Каземіро у відеоогляді матчу Вальядолід – Реал

Переможець Прімери не буде визначений до травня. Ми повинні продовжувати тиснути, тому що кожна перемога є важливою", – цитує Куртуа Mundo Deportivo.

Зауважимо, завдяки звитязі над Вальядолідом Реал скоротив відставання від Атлетіко на вершині турнірної таблиці до 3 очок. Щоправда, "матрацники" мають ще один поєдинок у запасі.

Реал здобув мінімальну перемогу над Вальядолідом – "вершкові" скоротили відставання від Атлетіко до трьох очок