Куртуа: Бразильці думали, що виграють ЧС-2018, але сьогодні ми їх перемогли

Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа поділився враженнями від чвертьфінального матчу ЧС-2018 проти національної команди Бразилії.

"Бразильці вже думали, що вони виграють чемпіонат світу, але сьогодні ми їх перемогли. Я відчував, що наш тактичний план повинен спрацювати. Думаю, я добре зіграв сьогодні, але прикро, що пропустив гол. Все-таки після нього залишалося грати ще 20 хвилин.

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Чотири роки тому ми програли Аргентині в чвертьфіналі чемпіонату світу, пропустивши на початку матчу. Тоді аргентинці чудово оборонялися, а ми зрозуміли, що це найкращий спосіб виграти. Сьогодні ми грали з дуже конкретною тактичною ідеєю", – цитує Куртуа Globo Esporte.